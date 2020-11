BBY RUFISQUE - PANEL SUR LE PAP2A, QUELS IMPACTS POUR LE DÉPARTEMENT DE EUFISQUE ?

La coordination de la coalition Benno Book Yakar a, ce Samedi 21 novembre 2020, organisé un panel qui avait pour Thème le PAP 2A : Quels impacts pour le département de Rufisque. Présidée par Oumar Gueye, ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement en présence du ministre d’Etat Ismaila Madior Fall, de la première vice Présidente du HCCT Aminata Lo, cette rencontre a réuni tous les maires et les responsables politiques entre autres . Ils ont saisi cette tribune pour féliciter le Président Macky Sall sur les réalisations et les projets en cours dans le département de Rufisque.