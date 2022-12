BBY Tivaouane : Bara et ses collègues exigent une correction exemplaire pour les deux députés de YAW Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Décembre 2022 à 05:45 | | 0 commentaire(s)| Les membres de l’Alliance Pour la République de Tivaouane fustigent et condamnent vigoureusement, les actes de violences exercés en pleine séance plénière sur la députée Amy Ndiaye”. Selon Bara Ndiaye, la justice est interpellée, « ce qu’ont fait Massata Samb et Mamadou Niang est odieux, ils doivent être corrigés ».



Mounirou Mbengue



