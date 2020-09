BFEM : LES CENTRES D’EXAMEN DELOCALISES DANS LA COMMUNE DE KEUR MASSAR Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 16:09 | | 0 commentaire(s)|

Déroulement normal Les candidats des différents centres d’examen de la commune de Keur Massar dans la banlieue de Dakar ont composé ce lundi 14 septembre 2020. Cependant beaucoup de centres d’examen ont été délocalisés. Ce qui n’a pas empêché le bon déroulement des épreuves avec le respect des gestes barrières et la disponibilité du dispositif sanitaire. L’épreuve du français a été jugée abordable par certains candidats. Après les épreuves du Baccalauréat, c’était au tour du BFEM (Brevet de Fin d’études Moyennes), ce lundi 14 septembre 2020. Les candidats en quête du brevet qui leur ouvre les portes des lycées ont, très tôt, regagné leurs différents centres d’examen. Cependant beaucoup de centres de la commune de Keur Massar ont été délocalisés, l’une des communes les plus impactées par les inondations. Au lycée de Keur Massar, le seul jury accueille 310 candidats dont 137 filles et 173 garçons. Au CEM Castor- Sotrac , le centre compte 6 classes avec 30 candidats par salle. Pour l’épreuve du français les candidats ont eu deux sujets au choix. Ils devaient plancher sur un sujet qui traite de l’environnement et un autre qui porte sur le roman de Mariama Ba, « Une si longue lettre ». Des sujets abordables, selon certains candidats. MAXIME DIASSY



