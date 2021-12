BRVM : Belle embellie la capitalisation du marché des actions ce 22 décembre

Cette capitalisation est en effet passée de 5864,281 milliards de FCFA le mardi 21 décembre 2021 à 5968,636 milliards de FCFA à la fin de la séance de cotation de ce mercredi 22 décembre. Cette forte hausse est occasionnée par celle des indices. L ’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a en effet progressé de 2,01% à 150,00points contre 147,04 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) s’est rehaussé de 1,78% à 198,40 points contre 194,93 points précédemment.



Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle a enregistré une baisse de 13,744 milliards à 7228,385 milliards de FCFA contre 7242,129 milliards de FCFA précédemment.



La valeur totale des transactions s’est établie à 6,793 milliards de FCFA contre 5,659 milliards de FCFA la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Côte d’Ivoire (plus 7,45% à 6 350 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (plus 6,87% à 700FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 6,83% à 2 190 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,77% à 710 FCFA) et SAFCA Côte d’Ivoire (plus 6,72% à 635 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 3,25% à 5 800 FCFA), Société Ivoirienne de Banque (moins 1,93% à 3 805 FCFA), BOA Benin (moins 1,73% à 5 405FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 0,73% à 2 030 FCFA) et BOA Sénégal (moins 0,42% à 2 390 FCFA).

Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Belle-embellie-la-cap...