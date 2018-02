Baba Tandian clashe l’opposition : « Qui tombe malade, va se soigner en France, qui prend ses congés, va en France... »

L’ancien président de la fédération sénégalaise de Basket-ball, Baba Tandian estime ne pas comprendre ceux qui portent les brassards rouges à l’accueil du président français Emmanuel, alors que la plupart de ces personnes qui gesticulent, vont se soigner, passer leurs congés ou envoient leurs enfants en France.

« Pourquoi des brassards rouges à l’accueil du président français. On manifeste parce que le président Emmanuel Macron est là. Comme disait mon ami Mouhamed Diop. On manifeste parce que finalement on ne sait pas même pas pourquoi on manifeste avec des brassards rouges.



Qui tombe malade cherche le visa pour aller en France, qui prend ses congés va en France, qui décroche son bac va en France pour continuer ses études, un sur deux à un parent en France (Moi j’en ai 11). Combien d’artistes souhaitent se produire en France dans le temple de Bercy ou encore celui de Zénith ? N’est-ce pas Youssou Ndour, combien de personnes poirotent devant l’ambassade de France à Dakar pour un visa ? », a déclaré Tandian à Leral.net.



Avant d’ajouter: « Combien de mes amis parents Sonnikés ont pris d’assaut les bords de la Seine depuis 1960 et injectent dans l’économie Sénégalaise plusieurs milliards depuis des décennies ? Et le président français débarque chez nous pour moins de 3 jours et tout le monde s’indigne. Combien de fois les clips de Rihanna défilent devant des écrans de nos télévisions ? Elle est supposée aujourd’hui au Sénégal et c’est une catastrophe ». Le PDS qui a mis des brassards rouges devant sa permanence, appréciera.









Leral.net