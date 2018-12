Babacar Thioye Bâ : "L'enjeu de l'audience de la Cour suprême n'est pas la recevabilité de la candidature de Khalifa Sall, c'est déjà réglée"

Jeudi 20 Décembre 2018

Pour le mandataire du candidat Khalifa Sall, l'audience de la Cour suprême de ce jeudi ne se situe aucunement pas sur la recevabilité de la candidature de l'ex maire de Dakar, mais, au niveau du respect du droit et des droits de Khalifa Sall, car, toujours selon M. Thioye Bâ, la Cour suprême ne juge pas les faits, mais, doit juste s'assurer que les décisions antérieures du Tribunal correctionnel et de la Cour d'Appel sont conformes au droit au code pénal, au code de procédure pénal et aux accords supranationaux signés par le Sénégal.