Baccalauréat au Maroc : Un sujet proposé sur la star Sénégalaise, Sadio Mané Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2024 à 16:54 | | 0 commentaire(s)|

Sadio Mané est bien plus qu’une simple star du football sénégalais. Originaire de Bambali, ce joueur exceptionnel est reconnu pour son talent sur le terrain ainsi que pour son engagement envers sa communauté. En plus de ses performances sportives remarquables, Sadio Mané se distingue par ses actions sociales bénéfiques dans sa région natale. Son dévouement […] Sadio Mané est bien plus qu’une simple star du football sénégalais. Originaire de Bambali, ce joueur exceptionnel est reconnu pour son talent sur le terrain ainsi que pour son engagement envers sa communauté. En plus de ses performances sportives remarquables, Sadio Mané se distingue par ses actions sociales bénéfiques dans sa région natale. Son dévouement a été récompensé en 2022 par le prestigieux prix Socrates. Son influence dépasse largement les frontières du Sénégal, comme en témoigne une récente question posée dans un examen d’anglais au Maroc, mettant en lumière son parcours exceptionnel et ses œuvres philanthropiques. Cette reconnaissance, partagée sur le compte officiel du média « Taggat », souligne l’admiration et l’inspiration que Sadio Mané suscite bien au-delà du domaine du football.



Source : Source : https://atlanticactu.com/baccalaureat-au-maroc-un-...

Accueil Envoyer à un ami Partager