Bagarre entre deux femmes de ménage à Colobane : Awa Cissé ébouillante sa collègue Seynabou Ndiaye Le pire a été évité de justesse entre la femme de ménage Awa Cissé, 54 ans et sa collègue Seynabou Ndiaye, 46 ans. Employées toutes les deux dans une maison sise à Colobane, les dames se sont crêpé le chignon courant mars dernier, pour une banale histoire de machine à purée.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Avril 2018 à 19:43

Attraites toutes les deux devant le tribunal des flagrants délits de Dakar ce mardi, pour le délit de coups et blessures réciproques, elles ont récolté d'une peine d'avertissement de deux mois assortis de sursis.



« J'habite au premier étage avec le père de notre employeur. C'est moi qui s'occupe du vieux. Quant à Awa Cissé, elle est au deuxième étage avec mon patron et, c'est elle qui fait la cuisine. Mais à chaque fois qu'elle prenait la machine à purée, elle refusait de la ramener. Raison pour laquelle, le jour des faits, j'avais refusé qu'elle la déplace. Sur ce, on s'est bagarré à 12h et je lui ai donné un coup avec une barre de fer sur la paume de sa main gauche », explique la dame Seynabou Ndiaye à la barre, habillée en robe de couleur orange, un voile de la même couleur sur la tête.



Avant de renchérir : « Furieuse contre moi, elle a attendu à 16h pour se venger. Elle m'a surprise dans la cuisine au moment où j'étais en train de nettoyer un petit bol, portant un récipient rempli d'eau chaude avant de me le verser au dos. Les cicatrices sont visibles jusqu'à présent sur mon corps ».



« J'avais agi sous le coup de la colère. Jusqu'à présent la blessure qu'elle m'avait infligée sur la main, me fait mal. Et, je n'arrive pas à mouvoir correctement mon poignet. Mais, on s'est réconciliées. On ne va plus recommencer », promet à son tour, la cinquantaine, Awa Cissé à l'image de sa co-prévenue.



Après que le parquet a requis l'application de la loi, les conseils des deux prévenus qui n'ont pas épilogué sur les faits, ont tous sollicité une application bienveillante de la loi.



Ils seront suivis par le juge qui les a condamnées à deux mois d'emprisonnement avec sursis.















Kady FATY Leral

