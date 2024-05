Baisse du niveau scolaire des apprenants: Une préoccupation majeure du secteur de l'éducation

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2024 à 20:34 | | 0 commentaire(s)|

Depuis quelques années, la baisse du niveau scolaire est devenue une préoccupation majeure dans le domaine de l'éducation. Ce phénomène, visible à travers divers indicateurs tels que les résultats aux examens et les compétences de base en lecture et en mathématiques, suscite une réflexion approfondie. Il serait donc essentiel de déterminer qui en est responsable. Pour y voir plus clair, Leral TV a rencontré des enseignants, des élèves et des parents d'élèves afin de recueillir leurs avis sur les causes, les impacts et les moyens pour remédier à cette baisse de niveau.