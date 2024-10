Bakel touchée par les inondations : Le message de solidarité de Amadou Bâ, tête de liste de la coalition « Jam ak Jariñ » Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2024 à 00:51 | | 0 commentaire(s)|





En ces moments difficiles que traverse la région de Bakel face aux dégâts des inondations, l'ancien Premier ministre et actuel tête de liste de la coalition Jam Ak Jariñ tient à exprimer sa solidarité et son soutien à toutes les populations touchées par les inondations.« La montée des eaux a causé des dégâts importants et continue de menacer plusieurs localités. Soyez assurés que je suis pleinement à vos côtés. Je salue votre courage et votre résilience face à cette épreuve, qui forcent l'admiration. J'appelle les autorités compétentes à intensifier leurs efforts pour apporter une aide rapide et efficace aux populations en détresse », s'est exprimé Amadou Bâ qui invite à rester unis et solidaires et que dans la solidarité et l'entraide, la population parvienne à surmonter cette crise.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Bakel-touchee-par-les-in...

