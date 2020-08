Baldé annonce 100 millions FCfa pour la réhabilitation de la Grande mosquée de Ziguinchor

Le maire de la ville de Ziguinchor a participé ce vendredi matin à la prière l'Aïd el-Kebir dirigée par l'imam ratib Chérif Ismaila AÏDARA à la grande mosquée de Ziguinchor.A la sortie de cette mosquée vielle de plus de 80 an, l'ancien ministre d'Etat annonce sa réhabilitation.





"j'ai saisi cette occasion pour informer les fidèles de l'issue heureuse qu'à connue le projet de réhabilitation de la grande mosquée construite en 1937, que j'ai porté auprès des autorités des Émirats Arabes unis. En effet, nos partenaires EMIRATIS ont mis à notre disposition une enveloppe conséquente qui couvre le devis présenté par l'entrepreneur et qui dépasse les 100.000.000(cent millions.) De francs C.F.A pour la réalisation du projet", a t-il annoncé.



Le maire précise qu'une équipe du ministère sera à Ziguinchor à cet effet dans les jours à venir et les travaux seront lancés au courant de ce mois d'Août.





A la veille de la fete de Tabaski, le maire avait distribué cet après aux familles démunies et à certains Imams de la Commune de ziguinchor pour les accompagner dans la célébration de la fête de Tabaski.

