Balla Gaye 2 met la pression sur Boy Niang et De Gaulle: "Ils ont dit qu'ils vont me donner 1mn..." Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Décembre 2022 à 05:33 | | 0 commentaire(s)| Balla Gaye 2 met la pression sur Boy Niang et son père De Gaulle. "Son père a dit qu'il va juste me donner une minute. Maintenant, un sportif de haut niveau se doit de respecter sa parole. Amoul wakh wakhéte. je les attends de pieds fermes", a balancé le Lion de Guédiawaye.



