Bamba Fall et Djiby Diallo : La paix des braves ! Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Février 2022 à 23:09 | | 0 commentaire(s)|

Bamba Fall : « Djiby Diallo est magnifique mais c’est de Jacques Bauer que j’ai peur »



Entre le maire Bamba Fall et le sous-préfet de Dakar-Plateau, c’est la paix des braves maintenant, cela après quelques malentendus qui avaient opposé les deux hommes au fil des années. En effet, lors de l’installation de l’équipe municipale de la Médina ce vendredi, le maire Bamba Fall qui a reconnu certaines divergences qui ont existé entre lui et le sous-préfet au fil du temps, a invité le sous-préfet Djiby Diallo a facilité le travail à la nouvelle équipe municipale de la Médina.



« J’ai lancé un appel au sous-préfet pour nous accompagner pour la réussite de ce mandat. Vous savez que Djiby Diallo est magnifique mais c’est de Jacques Bauer que j’ai peur. Pour Djiby Diallo c’est un talibé Cheikh, mais s’il s’agit de Jacques Bauer, on a toujours des difficultés. Mais il m’a rassuré que désormais ce problème est derrière nous », a laissé entendre le maire.

Djiby Diallo : « Il n’y a pas d’animosité entre nous »

Un appel qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, pour le sous-préfet Djiby Diallo, le maire Bamba Fall reste un frère. En plus de cela, l’administrateur civil précise que la mairie tout comme la préfecture sont des démembrements de l’État et donc il ne peut y avoir d’opposition.



« Il nous a invité au travail, la mairie est un démembrement de l’État et nous sommes des agents de l’État donc, on ne peut pas ne pas parler la même chose. À chaque fois que de besoin, nous qui avons le contrôle de la légalité, nous le ferons de la plus belle des manières dans le respect des lois et règlements. Bamba est un jeune frère mais souvent les gens ne comprennent pas ce qui se passe, mais il faut reconnaître qu’il n’y a pas d’animosité entre nous. Tout est une question de discussion », rétorque le sous-préfet Djiby Diallo…

www.dakaractu.com



Source : Après une profonde mésentente, le maire Bamba Fall et le sous-préfet Djiby Diallo fument désormais le calumet de la paix ensemble. Cela à l’occasion de la cérémonie d’installation du nouveau bureau municipal de Médina.Source : https://www.dakaractu.com/Bamba-Fall-et-Djiby-Dial...

Accueil Envoyer à un ami Partager