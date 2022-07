Bambali : Aar Sénégal présente son contrat de législature et témoigne son engagement à défendre l'intérêt du peuple... Rédigé par leral.net le Samedi 16 Juillet 2022 à 17:11 | | 0 commentaire(s)| "À Bambali, nous avons partagé un moment de communion républicaine avec les valeureuses femmes de cette zone oubliée et enclavée. Nous avons présenté notre contrat de législature et témoigné l'engagement de AAR SÉNÉGAL à défendre l'intérêt du peuple à l'Assemblée nationale", a écrit Thierno Alassane Sall.



