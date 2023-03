Bambilor / Litige foncier : Les propriétaires des champs s'opposent au projet de l'extension du village de Déni Biram Ndaw

L’extension du Pôle urbain du Lac Rose à Déni Biram Ndaw, n’est pas du goût des jeunes qui se sont levés pour s’opposer au projet de l'extension dudit village.



À en croire Libasse Ndir, notable du village et l'un des propriétaires desdits terrains qui leur servent de champs pour avoir de quoi nourrir leurs familles, ce projet d'élargissement du village porté par le chef de village de Déni Sud est implanté à 80 % sur l'étendue des champs de Déni Nord.



Ces derniers disent n’être ni informés, ni impliqués et tout est fait sans leur aval. « À notre grande surprise, nous nous sommes réveillés le 8 Mars et avons trouvé les services de l'urbanisme en train de délimiter nos champs... » Une situation qui a suscité la colère des jeunes héritiers dudit titre foncier qui sont sortis pour brûler des pneus sur l'axe principal Déni / Gorom 2 en signe de protestation.



« Ces gens, qui sont derrière ce projet ont d'autres ambitions que de l'élargissement du village seulement. » C'est du moins l'avis de Libasse Ndir qui enchaîne les interrogations, "Que veulent-ils faire de ces 102 hectares ? Ont-ils réellement comme unique volonté, d'élargir le village à travers ces champs? Pourquoi, le font-ils en catimini?", a-t-il demandé.



Pour terminer, Libasse Ndir a soutenu que "depuis un certain temps des promoteurs véreux et audacieux, sont allés jusqu'à attribuer des baux dans cette zone à des gens qui nous viennent d'autres localités", a-t-il ajouté. La tension reste vive...

