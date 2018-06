Banane, miel et eau, pour guérir la toux chronique

La guérison de la toux chronique et de la bronchite a toujours été problématique, même pour la médecine traditionnelle.

Cependant, un remède à la maison contient certains des ingrédients les plus puissants qui calment la gorge et les poumons et peuvent guérir la toux et la bronchite dans les plus brefs délais!

Grâce aux caractéristiques du miel et des bananes, qui sont principalement composants de cette recette, vous pouvez donner ce médicament non seulement aux adultes mais aussi aux enfants.

En même temps, vous allez boire la potion et profiter de son goût! -

Avec l'aide de ce médicament, vous serez soulagé du mal de gorge, de la toux dure, même des problèmes intestinaux!

Ingrédients:

▪ 400 millilitres d'eau bouillante,

▪ 2 bananes de taille moyenne,

▪ 2 cuillères à soupe de miel

Préparation:

Placer les bananes en forme de bouchées, mettre dans des pots et ajouter de l'eau bouillante.

Mélangez et laissez reposer 30 minutes. Lorsque la composition est fraîche, ajoutez du miel.

Il est important d'ajouter du miel à la fin, afin de ne pas perdre toutes les qualités importantes qu'il a.

Dose:

Prendre 100 ml de ce médicament 4 fois par jour (400 ml par jour).

La quantité donnée dans la prescription est suffisante pour un jour et le lendemain matin, vous pouvez préparer la nouvelle dose.

Le soulagement sera ressenti dans les trois jours.



