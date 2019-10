Accueil Envoyer Partager sur facebook Bangladesh: Une députée engage 8 sosies pour passer ses examens à sa place Rédigé par Mamadou Mangane le 24 Octobre 2019 à 16:29 Une députée au Bangladesh a été expulsée de l’université où elle étudie après avoir engagé huit sosies pour passer des examens à sa place. La députée bangla­daise Tamanna Nusrat a recruté huit jeunes femmes lui ressemblant pour passer les devoirs à sa place, comme le révèle le Guar­dian ce 21 octobre.

Membre du parti au pouvoir de la Ligue Awami, elle passait un baccalauréat des arts avec la Bangladesh Open University (BOU). Elle est accusée d’avoir payé les sosies pour prétendre être elle dans au moins 13 tests.



C’est une équipe de la chaîne de télévision privée Nagorik TV qui est en effet entrée dans une salle d’examen de la Bangladesh Open University. Elle a alors interrogé une jeune femme inscrite sous le nom de Tamanna Nusrat, et qui certes lui ressemblait un peu, mais n’était pas elle.



Il s’est avéré que la politicienne avait en fait engagé jusqu’à huit sosies pour passer 13 examens à sa place, elle-même n’ayant participé à aucun depuis quatre trimestres, raconte le «Guardian». Ces remplaçantes arrivaient escortées par le service d’ordre de la députée et tout le monde savait qu’il ne s’agissait pas d’elle, mais personne n’a osé dire quoi que ce soit, Tamanna Nusrat appartenant à une famille très influente dans le pays.



La coupable, qui tentait d’obtenir une licence en arts, a été expulsée de l’Université. «Nous l’avons fait car elle a commis un crime et elle ne pourra plus jamais revenir ici, a déclaré lundi dernier la direction de l’établissement.»





