Banlieue de Dakar: Les eaux usées transformées en énergies et matériaux à Tivaouane Peulh Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Octobre 2023 à 14:44

Grâce à l'appui de la Fondation Bill et Melinda Gates, Tivaouane Peulh-Niague dispose d'une station de traitement des boues de vidange. Les eaux usées y sont transformées en électricité, engrais et autres matériaux utilisés pour le pavage… La station de traitement de boues de vidange de Tivaouane Peulh-Niague a accueilli cette semaine, une délégation de la Fondation Bill et Melinda Gates. Située dans la banlieue dakaroise, elle joue un rôle important en traitant plusieurs centaines de mètres cube d'eaux usées par jour. Elle est composée de deux bassins de décantation, de 30 lits de séchage de 64 mètres cube chacun et un hangar bâti sur 500 mètres carrés. L'objectif principal de cette station est de participer à la préservation de la nature en prenant en charge les déchets issus des fosses septiques des zones environnantes. Force est de constater que la station reçoit, chaque jour, une quantité importante de déchets issus des eaux usées. Sur le chemin goudronné et bordé d'arbres, qui mène au local entouré de 4 grands murs, les va-et-vient des camions venant déposer les déchets sont incessants. Cette infrastructure, d'une valeur d'1 milliards 200 millions de FCfa, a été financée par la Fondation Bill Gates. Sur place, les techniciens ont expliqué le mode de fonctionnement de la station et les produits qui y sont réalisés. À l'entrée de la station, au fond à gauche, un grand hangar reçoit une grosse quantité de boues. Cette boue stockée provient des eaux de vidange. Pour aboutir à cet état, il a fallu l'incinérer à l'aide d'une machine géante appelée Omni-processeur. Cette incinération permet de produire de l'électricité, de l'eau distillée utilisée pour le refroidissement des moteurs. Le cendre obtenu grâce à cette incinération est aussi utilisé pour la fabrication de fertilisant de très bonne qualité. La preuve, à l'intérieur de la station, un jardin a pu être aménagé avec de belles fleurs et même des palmiers-dattiers sur un sable pourtant très salé à cause de l'eau de mer. Du fertilisant issu du traitement des boues de vidange a été utilisé pour réaliser un tel résultat. «. Cela peut aussi être utilisé dans le domaine de l'agriculture. L'omni- processeur permet de produire sa propre électricité. Et le surplus va permettre d'alimenter la station qui est à côté. C'est pour avoir une efficacité énergétique », explique Abdoulaye Malo Guèye, le chef du département (Keur Massar) d'épuration de la station. Tout le périmètre abritant la station de traitement est aussi pavé grâce à des briques très solides obtenues par le traitement des cendres. « Il s'avère que les briques que vous voyez sont fabriquées grâce aux cendres de cette station. Et en même temps, avec un bon dosage au niveau du composte, on peut avoir une qualité supérieure », a déclaré Idrissa Coulibaly de l'Onas. Julien Mbesse SENE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/banlieue-de-dakar-les-eaux-use...

