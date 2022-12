Bara Gaye: "Cette motion de censure est une réaction à la furie de votre gouvernement et votre régime et à sa propension à restreindre les..."" Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Décembre 2022 à 17:03 | | 0 commentaire(s)| D'aprés Bara Gaye, la motion de censure déposée contre le gouvernement, aurait pu être évitée si le Premier ministre avait suivi les recommandations et les demandes exprimées par les députés principalement ceux de l'opposition. "Vous comprendrez M. le Premier ministre que cette motion de censure entre autres raisons est une réaction à la furie de votre gouvernement et votre régime et à sa propension à restreindre les droits et les libertés des citoyens, à procéder à l'arrestation et à l'emprisonnement tous azimut d'opposants, de journalistes, de membres de la société civile et aujourd'hui d'honorables députés de cette 14 e législature", cogne-t-il. Cela, avant de souligner que personne n'est à l'abri.



