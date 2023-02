Barcelone : Le ministre Me Moussa B. Thiam conduit la délégation du Sénégal au Mobile World Congress (MWC). Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2023 à 00:33 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique participe présentement au nom du gouvernement du Sénégal, au Mobile World Congress (MWC) à Barcelone du 27 février au 2 mars. Cette rencontre internationale de 4 jours est un moment "d'échanges, de partage, d'expérience avec les plus grands constructeurs et équimentiers de technologie mobile". Quant aux thèmes de l'édition 2023 des MWC, ils sont axés sur la 5G, la 6G, la technologie immersive et la FinTech. Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Me Moussa Bocar Thiam qui conduit ainsi la Délégation Sénégaise de haute qualité composée des équipes de son département et du secteur, "compte nouer des partenariats féconds en vue de l'atteinte des objectifs d'accès et de connectivité universelle pour un numérique plus inclusif, catalyseur de croissance durable pour le Sénégal", a-t-on lu dans le communiqué transmis à Dakaractu. Pour rappel, "le MWC organisé par l'Association Global System for Mobile Communications (GSMA), réunit tout l’écosystème mobile mondial et constitue une plate-forme privilégiée de discussion des questions d’actualité telles que l’accélération de la transformation numérique et des approches progressistes des stratégies numériques". Une occasion aussi de "promouvoir la destination Sénégal en tant que Hub technologique et l'imminent temps fort de la Semaine Numérique qui se tiendra au mois de Mai au Sénégal".

