Bass Thioung : « je veux confirmer et répondre aux attentes placées en moi » Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2019 à 14:35 | | 0 commentaire(s)| Bass Thioung est un jeune artiste ambitieux qui compte aller de l’avant. « J’ai été désigné révélation de l’année l’an dernier, je compte confirmer les attentes placées en moi », déclare l’artiste. Qui révèle, « je prépare un single ‘’Ambiance’’ tout en Mbalax qui va sortir bientôt ». Toutefois, affirme-t-il, « je ne suis pas figé sur un genre musical, je peux évoluer sur ce plan-là si on me le demande. L’essentiel est de faire plaisir au public ». Le jeune artiste compte en tout cas grandir et investir les grandes scènes comme le Grand théâtre.



