Bassin du fleuve Sénégal : Moussa Balla Fofana, ministre de l'urbanisme a participé à la rencontre sur le schéma d'aménagement transfrontalier intégré

Jeudi 4 Juillet 2024

Le ministre de l'urbanisme et des collectivités territoriales du Sénégal Moussa Balla Fofana a participé à la rencontre sur le schéma d'aménagement transfrontalier intégré du bassin du fleuve Sénégal ce matin à Dakar. Une occasion pour lui de préciser que le Sénégal comprend mieux ce schéma d'aménagement et les autorités ont mesuré les enjeux et les défis de cette dimension transfrontalière d'où la nécessité d'interpeller les maires qui partagent cet espace de pouvoir apporter leur contribution significative dans l'élaboration d'un schéma qui peut développer le bassin.