Baye Mass, la voix de la banlieue qui bouscule la scène musicale sénégalaise Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Avril 2025 à 17:44 | | 0 commentaire(s)| Massamba Wade, plus connu sous le nom de Baye Mass, est un artiste sénégalais complet : auteur, compositeur et interprète. Originaire de la banlieue dakaroise, il s’impose aujourd’hui comme l’une des figures montantes de la musique sénégalaise, grâce à une plume riche, une voix captivante et une présence scénique remarquable.

C’est en 2017, en reprenant les tubes de ses aînés comme Youssou Ndour, Wally Seck, Pape Diouf, Dip Doundou Guiss ou encore Canabasse, que Baye Mass conquiert son premier public. Très vite, son talent s’impose naturellement avec le single "Balma", un morceau devenu viral, même auprès des plus sceptiques.



Ce jeune prodige ne se contente pas de chanter. Il transporte son auditoire à travers des textes profonds, parfois nostalgiques, qui ravivent des souvenirs d’enfance et suscitent une forte émotion. Sa voix a également séduit le monde des séries télé, où il est sollicité pour chanter les bandes originales de productions à succès, comme "Golden", "Impact" ou "Maîtresse d’un homme marié".



En 2021, Baye Mass remporte le prix de la chanson la plus instructive aux Raaya Musique Awards, et en 2022, avec son titre "Aldiana", il affirme son ambition d’aller encore plus loin. Récemment, il a franchi un nouveau cap en signant un duo remarqué avec la star Wally Seck.



Avec une fanbase grandissante et une authenticité qui séduit, Baye Mass est bien plus qu’un jeune talent : c’est une promesse pour l’avenir de la musique sénégalaise.





Accueil Envoyer à un ami Partager