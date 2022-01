Baye Mbaye bat campagne pour Serigne Mboup Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Janvier 2022 à 20:55 | | 0 commentaire(s)|

Le fils cadet de Cheikh Ibrahima Niasse, Baye Mbaye Niasse MC bat campagne pour la Coalition And/Nawle And/Liguey. Après sa sortie sur la télévision du Saloum avant hier, il a été sur le terrain avec la caravane. Il a appelé les populations à ne pas répondre aux consignes de vote de qui quiconque. ''Lorsque vous êtes dans des difficultés, le marabout ne vient pas régler les situations auxquelles vous traversez dont l'insalubrité, les inondations, le sous emploi des jeunes'', prévient-il. Face aux populations de Médina Baye il ajoute : '' Si on vous donne de l'argent venant de Benno il faut prendre et voter la liste And Nawle And/Liguey. Car la tête liste Serigne Mboup est un bosseur. Il ne triche pas. Si vous commettez l'erreur de voter Benno, Kaolack va reculer et nous tous, nous allons en souffrir'', dit Baye Mbaye Niasse. A Fass Cheikh Tidiane, il promet une victoire à 100%. Saoudatou Cissé membre de la famille de Cheikh Ibrahima Niasse, elle aussi apporte un soutien de taille au président Serigne Mboup. Elle constate qu'à Fass Cheikh Tidiane les 100% indiqués par Baye Mbaye Niasse est déjà assurée. Le président de la zone 4 Oumar Thiam a tenu à sensibiliser la population de Medina Baye et Fass Cheikh Tidiane pour ne pas se laisser berner par '' Nahma'' ( nom pour dénigrer Rahma) qui procède aux achats de conscience. La population de Medina Baye et Fass Cheikh Tidiane a accueilli la caravane avec détermination.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Baye-Mbaye-bat-campagne-pou...

Accueil Envoyer à un ami Partager