Bby répond à Barthélémy Dias: "Il ne respecte pas les lois et règlements du pays. Nous n'accepterons plus..." Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Mai 2022 à 11:40 | | 0 commentaire(s)| La coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas attendu longtemps pour répondre à Barthélémy Dias. Abdoulaye Diouf Sarr et Cie invitent les Dakarois à être vigilants. "Nous avons constaté depuis un certain temps, que le maire de la Ville a pris l'option de ne pas respecter les lois et règlements du pays. A partir de ce moment, nous nous sommes dit qu'il était temps d'interpeller l'Etat du Sénégal, le ministère en charge des Collectivités territoriales, etc. Nous disons aux populations de Dakar que celui qu'ils ont élu le 23 janvier, doit être à la hauteur de leurs attentes et non utiliser sa mairie pour faire face au gouvernement", a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr. Abondant dans le même sens, Bamba Fall a affirmé qu'ils n'accepteront plus que certains attaquent le Président Sall. A l'en croire, la ville de Dakar ne doit pas être une arme pour Barthélémy Dias contre ce régime." Nous informons Barthélémy que le populisme n’est pas bon. On ne peut pas recruter des gens comme bon nous semble. La mairie ne devrait pas être un zoo", cogne le maire de la Médina.



