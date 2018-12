Bébé est toujours enrhumé ? Les réponses à vos questions

Bébé respire mal, vous réveille la nuit, est grognon toute la journée ? Vous n'en pouvez plus de tous ces rhumes qui se succèdent sans répit depuis le début de l'automne. Et pourtant, votre meilleure alliée, c'est la patience. Le Dr Pierre Popowski, pédiatre, répond à vos questions.



Un rhume est-il inquiétant ? Le rhume n'est pas une maladie, c'est seulement le signe que votre petit vient de rencontrer un nouvel agresseur (virus) qu'il est en train de combattre. C'est ce qui lui permet peu à peu de fabriquer ses propres défenses. Certains enfants ont ainsi besoin de faire une centaine de rhinopharyngites pour s'immuniser contre les germes habituels. Jusqu'à ce que leur système immunitaire arrive à maturité, vers l'âge de 7 ou 8 ans. Vous pouvez attendre 2 à 3 jours avant de consulter le médecin, même si votre enfant a 39,5°C de fièvre. A condition qu'il n'y ait aucun autre signe inquiétant.



Souvent la fièvre retombe toute seule et le rhume est déjà en voie de guérison. Découvrez-le pour faire baisser sa température, laissez-le par exemple en body ou même en couche, allongez-le au calme, dans une pièce chauffée à 20°C maximum et donnez-lui souvent de l'eau à boire pour éviter qu'il ne se déshydrate.En revanche, consultez un médecin si votre bébé de moins de 3 mois est fiévreux, si votre enfant a un comportement inhabituel (geignard ou abattu) ou d'autres symptômes associés (vomissements, diarrhée, éruption?).



Car le rhume peut se surinfecter et provoquer otite, bronchite ou bronchiolite. Les causes du rhume Chez les tout-petits, les poussées dentaires sont le plus souvent à l'origine des rhumes que les virus. Le nez coule, l'enfant bave, les fesses sont irritées : un tableau malheureusement banal durant la première année d'un bébé.



Si votre enfant a plus d'un rhume par mois tout au long de l'année, le médecin va rechercher une cause médicale : une allergie respiratoire ou un reflux gastro-oesophagien (remontées acides de l'estomac), notamment. Dans le premier cas, des tests de sensibilisation aux acariens ou aux pollens peuvent être réalisés par un allergologue à partir de l'âge de 2 ans.



Dans le second, une fibroscopie oesophagienne ou une mesure de l'acidité gastrique (pH-métrie) permettront de confirmer le diagnostic et de prescrire un traitement médicamenteux. Comment puis-je soulager mon enfant de son rhume ? Donnez-lui du paracétamol s'il a beaucoup de fièvre.



Pour un tout petit, la meilleure façon de l'aider à respirer est de procéder à un lavage de nez. Il faut maintenir la tête de bébé sur le côté, de profil, et placer l'embout du pulvérisateur ou de la pipette de façon perpendiculaire au visage, dans la narine supérieure. Si son nez n'est pas bouché, n'en faites pas un geste d'hygiène quotidienne sinon ces solutions salées risquent d'irriter les muqueuses et d'envoyer les glaires dans l'arrière-gorge, répandant ainsi l'infection jusque dans les bronches. Tant qu'il ne sait pas se moucher seul, vous pouvez aussi aspirer les mucosités avec un mouche-bébé. Mais vous n'aspirerez pas le mucus en profondeur.



Lorsque l'enfant est plus grand, apprenez-lui à se moucher en soufflant une narine après l'autre. Placez à sa disposition des mouchoirs en papier qu'il jettera après chaque utilisation et expliquez-lui aussi qu'il doit toujours se laver les mains. Tant qu'il ne sait pas se moucher seul, aspirez les mucosités avec un mouche-bébé.



L'homéopathie est-elle recommandée? Il semble bien que les granules rendent l'organisme plus résistant, limitent la fréquence des rhinos et par là même diminuent le risque de surinfection. Les principaux remèdes sont Thuya, Calcareacarbonica, Chamomilla ou Nuxvomica, selon les symptômes et le « terrain » de votre enfant.



L'alimentation joue-t-elle un rôle en matière de prévention du rhume ? Une carence en fer rend plus fragile et donc plus sujet aux infections, ORL notamment. Elles sont plus fréquentes chez les enfants végétariens et les bébés nourris au sein, car le lait maternel est très pauvre en fer. Une simple prise de sang pour doser la ferritine permet de confirmer le diagnostic. Dans ce cas, du lait infantile, systématiquement enrichi en fer, ou 30 g de viande rouge deux à trois fois par semaine suffisent souvent comme traitement.



Sinon, le médecin peut prescrire une supplémentation en fer sous forme de sirop. Faut-il lui faire retirer les amygdales et les végétations en cas de rhume ? L'ablation des amygdales (amygdalectomie) peut être utile et efficace chez les enfants qui ont plus de 6 angines par an, ou encore lorsque ces affections à répétition provoquent des pauses respiratoires ou un ralentissement de la croissance. Quant à l'ablation des végétations (adénoïdectomie), elle est recommandée pour traiter les enfants qui ont le nez bouché en permanence, des végétations énormes ou qui font des otites à répétition.













