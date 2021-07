Bécaye Mbaye à Koukandé: "Mo, dou khar dara, il a eu ce qu'il voulait, mais rien de plus" Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juillet 2021 à 17:50 | | 0 commentaire(s)| Selon Bécaye Mbaye, Koukandé connaît la sociologie des Sénégalais, avec sa déclaration fracassante sur l'action qu'il va mener le jour de la Tamkharite. "Il a eu ce qu'il voulait, l'effet escompté. Où va-t-il fendre la mer? Il ne va rien faire. Je fais partie de ses fans, car il a joué sur le mental de Sénégalais. Nous sommes dans une République. Que les sportifs aillent faire du sport, les politiciens la politique, les religieux la religion. Pour les faits divers, on entend plus les hommes religieux que les préposés. Il nous faut être sérieux", dira-t-il.



