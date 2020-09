Belgique : Un homosexuel sénégalais retrouvé mort! Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 20:18 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-L’homosexuel Mbaye Wade, amant du célèbre avocat liégeois Pascal Rodeyns, est mort dans des circonstances tragiques et troubles. Il a été retrouvé poignardé au couteau dans son appartement sis à Liège en Belgique. L’homme aurait été égorgé, selon Sudinfo.be. Une information confirmée également par le parquet de Liège. Damien Leboutte, procureur de division, et le […] XALIMANEWS-L’homosexuel Mbaye Wade, amant du célèbre avocat liégeois Pascal Rodeyns, est mort dans des circonstances tragiques et troubles. Il a été retrouvé poignardé au couteau dans son appartement sis à Liège en Belgique. L’homme aurait été égorgé, selon Sudinfo.be. Une information confirmée également par le parquet de Liège. Damien Leboutte, procureur de division, et le juge d’instruction Stéphane Kerkhofs, se sont rendus sur le lieu du crime. L’avocat Pascal Rodeyns qui a découvert le corps sans vie de l’homme avec qui il partage sa vie depuis de très nombreuses années renseigne que le défunt voulait être enterré au Sénégal. Mbaye Wade, était huissier au service du protocole.



Source : Source : https://xalimasn.com/belgique-un-homosexuel-senega...

