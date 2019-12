Bénin: Une bagarre entre une épouse et sa belle-sœur vire au drame

Selon nos sources, c’est l’épouse de l’homme, une jeune femme de 26 ans, qui a engagé les hostilités. Ayant été la première à recevoir une blessure au couteau qui se trouvait dans la main de la belle-sœur. Elle s’est saisie aussi d’un coupe-coupe et s’est lancée à la chasse de la belle-sœur. Le mari de la jeune femme est entré dans la bagarre et a pris parti pour son épouse. Il a pris la relève des coups en frappant mortellement sa sœur.



Cette affaire qui remonte à novembre 2016 avait été portée au tribunal de première instance de Porto-Novo. Lundi dernier, le couple a été jugé coupable de coups mortels. Le tribunal a condamné le mari à six ans d’emprisonnement ferme. Quant à sa femme, elle a écopé de cinq ans d’emprisonnement avec sursis.



A la barre, le jeune homme de 33 ans déclare ne pas savoir que sa réaction serait « fatale » pour sa sœur aînée.



L’autopsie du corps de la victime relève qu’elle est décédée « des suites d’une hémorragie interne due à une décompensation vasculaire consécutive aux coups et blessures encaissés».



La thèse de la légitime défense brandie par l’accusation a été rejetée.