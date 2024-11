Biennale de Dakar :Le président de la République promet de soutenir la culture

Le président de la république Bassirou Diomaye Faye a procédé ce jeudi 07 novembre 2024 à la cérémonie d'ouverture de la 15e Biennale de Dakar au grand Théâtre national Daniel Sorano. Le chef de l’Etat a hautement apprécié cet événement qui est d'une importance capitale pour la culture.

‘’C’est avec beaucoup de plaisir que j'ai pris part à l'ouverture de la 15e Biennale de Dakar ; un rendez-vous important qui rappelle l'importance cruciale de l'art et de la culture dans la construction nationale. Je salue le thème de cette édition :’’ The wake, l’éveil, le sillage, Xàll wi’’ qui préfigure le chemin vers un Sénégal souverain, juste et prospère ’’,a déclaré le Président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Le Président de la République estime que le Sénégal, à travers cet événement, se positionne comme un hub de créativité en Afrique, un espace où les talents s'expriment librement.

Le chef de l’Etat promet de continuer à soutenir la culture qui façonne les identités.

