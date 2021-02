Bignona: la route nationale barrée par les "Sonkolés", deux manifestants arrêtés, l'Armée déployée

La résistance et l'appel à l'insurrection continuent de plus belle. Cette fois-ci, c'est au tour de Bignona, où l'axe Ziguinchor-Dakar, sur la route nationale, est barré par les partisans d'Ousmane Sonko. Ces derniers affirment qu'ils continuent la lutte et ne reculeront devant rien.