"Blessé, touché mystiquement": Les graves révélations des proches de BG2 sur son état de santé

Balla Gaye 2 a du souci à se faire. Sans prendre de gants, ses proches ont fait de graves révélations sur les événements qui se sont passés avant le combat contre Boy Niang. Si Adama Ngom assure que le lutteur était blessé lors de son échauffement et qu'il était atteint mystiquement lors des derniers réglages. Pour le dernier combat qui le lie au promoteur contre Eumeu Sène, ils lui conseillent de se réconcilier avec Thierno Gueye, Elton, Less 2, de réduire son staff et de s'entraîner sérieusement. "Tant qu'il ne le fera pas, il ne battra aucun lutteur", disent-ils.