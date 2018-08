Boire 1,5 litre d'eau par jour peut être mauvais pour la santé

Boire de l'eau est indispensable à notre organisme. Mais combien faut-il en consommer quotidiennement ? Si vous avez souvent entendu dire qu'il fallait ingurgiter 1,5 litre d'eau par jour, oubliez cette théorie. Elle est totalement fausse !

Lorsque l'on sait que le corps d'un être humain adulte est constitué à 65 % d'eau, soit une quantité qui équivaut à 45 litres, il parait évident que l'eau est indispensable à la survie. Chaque jour, nous éliminons environ 2 litres en moyenne, que ce soit par les urines ou encore la sueur. Et encore plus en temps de canicule ! Mais faut-il pour autant obligatoirement compenser cette perte en buvant beaucoup d'eau ?

Si le mythe des 1,5 litre par jour nécessaire à notre bien-être a depuis longtemps été intégré par notre esprit, cette théorie n'est cependant pas tout à fait justifiée. Boire 1,5 litre d'eau par jour est même considéré comme excessif par certains experts qui rappellent que nous consommons déjà de l'eau sous d'autres formes en mangeant des légumes, des fruits, de la viande ou encore du poisson.

D'après le professeur Heinz Valtin, boire autant d'eau par jour ne doit s’imposer que lors d’efforts intenses, dans des activités où le corps perd beaucoup d’eau, en cas de maladie comme les calculs rénaux ou lors des canicules.

Car absorbée en trop grande quantité (plus de 2 litres par jour), l'eau peut avoir des effets dévastateurs sur la santé. "Boire trop d’eau, trop vite, peut perturber le fragile équilibre du sodium dans le corps", prévient le professeur Witheley, chirurgien vasculaire et fondateur de la Whiteley Clinic à Londres.



"Si le sang se dilue, cela peut provoquer le gonflement des cellules, notamment celles du cerveau. Cela cause une augmentation de la pression dans le crâne et à terme, des maux de tête ou pire, une hyponatrémie ou intoxication à l’eau, qui peut être fatale", poursuit-il.

Pour ne pas prendre de risques, mieux vaut donc boire modérément de petites quantités réparties dans la journée et surtout miser sur les légumes et fruits riches en eau qui vous permettrons de conserver un bon taux d'hydratation.



