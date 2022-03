Boris Johnson: "Poutine ressemble à un dealer qui rend l'Occident dépendant à son pétrole et à son gaz” Rédigé par leral.net le Mardi 15 Mars 2022 à 20:13 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a comparé Vladimir Poutine à un trafiquant de drogue et a exhorté mardi les nations occidentales à “reprendre le contrôle” de l’approvisionnement énergétique et à mettre fin à leur “dépendance” au pétrole et au gaz russes.



