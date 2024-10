Bougane Guèye Dany sous mandat de dépôt : La jeunesse de la coalition « Sam sa Kaddu », très remontée, exige sa libération

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2024 à 21:25 | | 0 commentaire(s)|

La jeunesse de la coalition « Sam sa Kaddu » est très remontée contre le nouveau régime et son Premier ministre. Elle voit la main d'Ousmane Sonko derrière l'arrestation de Bougane Guèye Dany à Bakel et sa mise sous mandat de dépôt à Tambacounda. Elle exige la libération de son chef de file dans les plus brefs délais.