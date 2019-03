Bougane Guèye : « Kaffrine qui n’a qu’une seule route, a choisi la continuité »

Vendredi 1 Mars 2019

Bougane Guèye, le leader du mouvement Guem Sa Bopp s’est adressé à ses militants à travers une vidéo pour les remercier de leur soutien et de leur dévouement lors de la dernière élection présidentielle. Mais, le souteneur de Idrissa Seck a également relevé les paradoxes du vote de dimanche dernier, selon lui, citant les villes où la misère est la plus criarde, et qui ont voté pour le président sortant. « Kaffrine qui n’a qu’une seule route, la région la plus pauvre du Sénégal, a choisi la continuité. Médina Yoro Foula qui n’a pas un centimètre de goudron a choisi la continuité, Foundiougne qui n’a pas d’eau potable a choisi la continuité », a listé, entre autres, Bougane Guèye.