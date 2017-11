Boune Abdallah Dionne: " le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou sera la première infrastructure que Macky Sall inaugurera dans son 2e mandat" Le Premier ministre Mahammed Boune Abdallah Dionne a procédé ce lundi à la pose de la première pierre du port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, pour un financement de 520 millions de dollars, soit 288 milliards de Fcfa. Ce port va générer 2740 emplois selon le Premier ministre et renforcer la plateforme portuaire du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Novembre 2017 à 22:52 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook