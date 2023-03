Bounkiling : Ce qu’il faut savoir sur le centre sectoriel de formation aux métiers de la foresterie

Construit en 2021, le centre sectoriel de Formation aux métiers de la foresterie de Bounkiling dispense aux jeunes et aux professionnels une formation de qualité combinant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires à une bonne insertion dans les métiers de la Forêt.

Dédié aux métiers de la forêt, le centre sectoriel de formation professionnelle en foresterie fonctionne grâce à l'implication, dans sa gouvernance et son pilotage, des acteurs et des professionnels de la forêt.

Parmi ses missions, doter les jeunes, hommes et femmes d'une formation de qualité dans les secteurs de la foresterie et des métiers verts. Mais également de donner des formations modulaires aux personnes de tous âges. Le csfp

contribue aussi à la promotion et au développement des micros et petites entreprises tout en accompagnant l'insertion des formés dans la vie économique.



Il contribue au renforcement des capacités des travailleurs du secteur de la forêt. On y retrouve les métiers d’entrepreneur forestier, d’agent qualifié en transformation des produits forestiers non ligneux, de gestionnaire forestier et d’eco-Guide.