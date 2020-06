Brexit : la lassitude de Barnier devant le blocage

ondres joue-t-elle vraiment le jeu ? Michel Barnier n'a pas caché ses doutes et sa lassitude, vendredi, au terme d'un nouveau cycle de négociations avec le Royaume-Uni. Le blocage dans la discussion au sujet de la relation future entre le pays et l'Union européenne s'est confirmé. Alors que les négociateurs s'étaient fixés pour objectif de pouvoir constater des progrès tangibles à la fin juin, cette perspective apparaît de plus en plus illusoire. Une fois de plus, «il n'y a pas eu cette semaine de progrès significatif», a tranché le Français.



A l'exception d'un sujet - la coopération policière et judiciaire future - où quelques timides ouvertures ont été possibles, le constat du négociateur en chef des Européens est sans appel : «nous ne pourrons pas continuer éternellement comme ça». Aucun des sujets centraux de la négociation n'avance.