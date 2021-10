Bronchiolite: pourquoi la kiné respiratoire n'est plus recommandée dans certains cas Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Octobre 2021 à 22:51 | | 0 commentaire(s)|









Source : La kiné respiratoire sur les enfants de moins d'un an n'est plus recommandée depuis 2019 en cas de bronchiolite, certaines méthodes sont mêmes contre-indiquées. Mais dans les faits, cette pratique n'est pas interdite.Source : https://www.bfmtv.com/sante/bronchiolite-pourquoi-...

Accueil Envoyer à un ami Partager