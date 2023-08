Bus Tata incendié à Yarakh: PSD JANT BI exprime sa solidarité aux victimes et appelle à l'unité face au terrorisme Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Août 2023 à 22:21 | | 0 commentaire(s)| Le PSD JANT BI exprime sa solidarité envers les victimes de l'attentat à Yarakh et appelle à l'unité face au terrorisme. Soulignant l'importance de rester vigilants et unis, le parti encourage, la population à soutenir la réponse ferme du gouvernement pour préserver la sécurité du pays. Il rappelle que la paix et le progrès harmonieux sont des priorités incontestables.



