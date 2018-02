C'est vrai que le paracétamol est mauvais pour le foie ?

A dose thérapeutique, le paracétamol est sans risque car il est dégradé en métabolites non toxiques par une molécule présente dans l'organisme appelée glutathion qui se lie aux toxines pour les éliminer du corps.



Mais une surdose de paracétamol ou des prises élevées et fréquentes de cet antidouleur, diminuent les réserves en glutathion du foie, le rendant plus vulnérable.



D'autres médicaments peuvent aussi voir des effets délétères sur le foie : les statines (pour réguler le taux de cholestérol), les corticoïdes, les antifongiques (pour traiter les infections dues à des champignons) ainsi que certaines pilules contraceptives et traitements hormonaux.











TopSante