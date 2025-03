C1: Le Real Madrid en quart de finale, en écartant l'Atlético de Madrid aux tirs au but Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Mars 2025 à 23:51 | | 0 commentaire(s)|

le Real Madrid, tenant du titre, s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en écartant l'Atlético Madrid à l'issue d'une séance de tirs au but remporté 4 à 2, mercredi au stade Metropolitano en huitième retour.

Battus 2-1 à l'aller, les Colchoneros ont égalisé sur l'ensemble des deux matches après 28 secondes, Gallagher reprenant un centre devant le but de De Paul après un ballon intercepté par Griezmann au centre du terrain. Le score en est resté là, jusqu'aux tirs au but où Rüdiger a libéré le Real Madrid, qui affrontera le club anglais d'Arsenal en quarts.



