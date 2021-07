CAMEROUN: le « Covidgate » continue d'agiter la classe politique

Mi-mai, un rapport d’étape de la Chambre des comptes de la Cour suprême sur l’utilisation des fonds de la riposte contre le Covid-19 pointait du doigt de sérieuses anomalies financières, déclenchant ce qu’on appelle le « Covidgate ». Et alors que le rapport final pour 2020 est prêt, sa présentation à l’Assemblée a été annulée la semaine dernière, alimentant les accusations d’opacité de gestion de ces fonds.



Il s’agit de quelque 167 milliards de francs CFA, soit plus de 250 millions d’euros. Une présentation annulée au dernier moment sans explication et reportée sine die, des membres de la Chambre des comptes qui ont consigne de garder « bouche cousue », et voilà l’opposition qui s’interroge.



« Il est clair qu’on nous cache des choses » dit Cabral Libii, député du PCRN et candidat à la dernière présidentielle, qui s’étonne de l’adoption d’une ordonnance prévoyant une rallonge pour le Fonds spécial de solidarité nationale, portant le budget à 200 milliards de francs CFA, « alors qu’on ne sait pas vraiment où sont passés les 167 milliards dépensés l’an dernier». (RFI)



