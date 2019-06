CAN 2019 - Sénégal - Algérie : Ismaïla SARR et Gana GUEYE risquent le forfait Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019 à 00:03 | | 0 commentaire(s)|

Ismaïla SARR pourrait manquer la rencontre de ce jeudi entre les siens et l’Algérie, comptant pour la 2e journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations de football. En effet, l’attaquant sénégalais ne s’est pas présenté à l’entraînement de veille de match, ce mercredi soir, au terrain annexe du stade du 30 juin du Caire.

Selon nos sources, le joueur du Stade Rennais a pourtant passé l’après-midi à boire du thé avec ses partenaires à l’hôtel. Mais, à la surprise générale, il n’a pu prendre part à la dernière séance avant le premier vrai choc de la CAN 2019.



Ce probable forfait était prévisible quand on sait qu’hier, mardi, il s’est entraîné à part avec le préparateur physique et Cheikhou Kouyaté (image ci-dessus) pendant plusieurs minutes.

Mais, aujourd’hui, c’est ce dernier qui s’est entraîné avec le groupe et non Sarr. Son ombre n’a même plané tout comme celle de Gana Gueye également absent du galop. Mais, selon une source, Gana est resté à l’hôtel pour une séance de massage suite à des coups reçus face à la Tanzanie (2-0).

Du coup, ça craint donc pour le Sénégal. Et, ce serait une mauvaise nouvelle si les deux joueurs déclarent officiellement forfait le jour du match. Surtout qu’à l’infirmerie, il y a déjà Salif Sané qui est indisponible pour 15 jours. Ce dernier était présent sur le banc pour suivre l’entraînement de ses partenaires.



En revanche, tout le reste du groupe s’est entraîné durant les 15 premières minutes accordées à la presse.

