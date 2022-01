CAN 2021 Cameroun: Aliou Cissé soutenu fermement par Bouba Ndour Rédigé par leral.net le Samedi 15 Janvier 2022 à 20:29 | | 0 commentaire(s)| Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé a un soutien de taille. En la personne de Bouba Ndour qui exhorte les populations à l'union nationale et d'encourager ce dernier. Au lieu de le critiquer et de jeter des pierres dans la mare. Pour rappel, le Sénégal, après deux sorties a eu une victoire peu convaincante devant le Zimbabwe et un match nul peu glorieux devant la Guinée. Un effectif décimé par la Covid ne serait pas une excuse pour certains.



Accueil Envoyer à un ami Partager