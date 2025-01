CAN 2025 au Maroc : Quels obstacles pour le Sénégal face à la RDC, au Bénin et au Botswana ? Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2025 à 17:03 | | 0 commentaire(s)| Le tirage au sort de la CAN 2025 a livré son verdict : le Sénégal évoluera dans la poule D, aux côtés de la RDC, du Bénin et du Botswana. Sur le papier, les Lions de la Teranga semblent favoris, mais l’expérience a montré que la Coupe d’Afrique des Nations réserve souvent son lot de surprises. La RDC, avec son effectif talentueux, le Bénin, capable de bousculer les grandes nations et le Botswana, outsider sans pression, pourraient poser des difficultés. Le journaliste Al Amine Senghor analyse les forces et faiblesses du Sénégal dans ce groupe et appelle le nouveau sélectionneur des "Lions", Pape Thiaw, à une préparation rigoureuse, pour éviter toute déconvenue et assurer une qualification sereine pour les huitièmes de finale.



