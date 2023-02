CAN U20 : Le Sénégal corrige le Mozambique (0-3) et file en quarts de finale Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Février 2023 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans disputait, ce mercredi, sa 2ème rencontre de la CAN U 20. Quatre jours après la victoire sur le Nigeria (1-0), le Sénégal a dominé le Mozambique (3-0). Dominateur dans tous les compartiments du jeu, le Sénégal a ouvert le score à la 45ème+2 par Pape Amadou Diallo sur un tir mal renvoyé par le gardien mozambicain. En seconde période, les hommes de Malick Daff continuent leur domination en mettant le pied sur le ballon. Maîtrise concrétisée à la 53ème , lorsque Pape Demba Diop marque le 2ème but en reprenant une frappe de Samba Diallo renvoyé par le poteau. Dans le dernier quart d'heure, en dépit de nombreux changements, le Sénégal réussit à marquer un troisième but par Pape Amadou Diallo (85ème mn). Le néo-messin marque de la tête sur un bon centre de Souleymane Basse. Avec ce succès, les Lionceaux sont qualifiés pour les quarts de finale avant leur dernier match de groupe contre le pays hôte, l'Égypte.





Source : Source : https://www.jotaay.net/CAN-U20-Le-Senegal-corrige-...

