CARICATURES DU PROPHETE MUHAMMAD : LA FATWA DE SERIGNE BABACAR SY MANSOUR

Serigne Babacar Sy Mansour, le Khalife général des Tidianes, réclame des excuses au président français, Emmanuel Macron, suite à son appel consistant à ne pas cesser les caricatures du Prophète Muhammad (psl). Le Khalife l’a dit, en s’adressant aux fidèles, à l’occasion du Gamou 2020, célébrant la naissance du Prophète Muhammad (psl), ce jeudi, 29 octobre.



Il a fermement condamné les propos de Macron jugés "inacceptables", en présence d’Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l’Intérieur, dépêché par le chef de l’État, Macky Sall.



Dans un autre sillage, le Khalife a invité les fidèles au respect des préceptes de l’Islam, qui est un projet de société, englobant toutes les activités humaines. "On doit corriger", a-t-il recommandé, regrettant la crise des valeurs.



Rappeler que Tivaouane, conformément aux recommandations du Prophète, en cas de pandémie, et sur la base des avis éclairés des autorités médicales du pays, a renoncé au rassemblement dans la ville sainte pour la célébration du Maouloud 2020. Ce, après concertation avec l’ensemble de la famille de Seydil Hadj Malick SY. A cet effet, les fidèles ont été invités à célébrer le Gamou dans l’intimité familiale, Burds y compris, tout en insistant sur le respect des mesures de prévention, à la solidarité, l’entraide, et à la prière pour vaincre ce fléau.



Une position prise dans la foulée du maintien de la fermeture des mosquées de Tivaoune pour éviter une seconde vague comme celle qui sévit actuellement en Europe, a motivé Serigne Babacar SY Mansour.















































