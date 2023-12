CCIAD: L'importance de l'harmonisation des pratiques et de la gestion administrative, au coeur des échanges Rédigé par leral.net le Lundi 11 Décembre 2023 à 18:22 | | 0 commentaire(s)| La Chambre de Commerce de Dakar a invité à une réunion nationale, les Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture du Sénégal (UNCCIAS). L'objectif de cette rencontre est principalement d'élaborer un plan stratégique pour l'année 2023. Lors de cet échange, six points ont été abordés. Le Secrétaire général de la Chambre de Commerce de Louga, Cheikh Sène a souligné l'importance de l'harmonisation des pratiques et de la gestion administrative, une question cruciale.



